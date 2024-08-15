Tekirdağ'da Kırtasiye ve Zincir Market Denetimleri

Tekirdağ'da Eğitime Hazırlık Denetimleri

Tekirdağ'da, okul alışverişlerinin yoğunlaştığı dönemde, kırtasiye ve okul ürünleri üzerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü Denetimleri

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki zincir marketler ve kırtasiyelerde, ürün güvenliği ve fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumluluğunu kontrol etti.

Gümrük Müdürlüğü Ekipleri Kontrolde

Ayrıca, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ekipleri, ticaret denetmenleri aracılığıyla ürün güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerde bulundu. Denetimlerde okul çantaları, kıyafetler ve kitapların fiyat etiketleri karşılaştırıldı.

Yetkililer, denetimlerin arttırılarak devam edeceğini ve tüketicilerin alışveriş yaparken daha güvende hissedeceklerini belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ve okul ürünlerinde, ürünlerin fiyat etiketleri ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumu denetimleri yapıldı.