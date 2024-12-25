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Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus Bulundu

Tekirdağ'da sahilde ölü bir yunus bulundu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:04
Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus Bulundu

Tekirdağ'da Üzücü Bir Olay: Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Tekirdağ'da, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çeken bir olay yaşandı. Kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu. Sahildeki vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, yunusun üzerinde herhangi bir yaralanma ya da kesi izinin olmadığı tespit edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir iş makinesi, merhametle yunusu kamyonete taşıdı. Uzmanlar, söz konusu yunusun incelemelerinin ardından gömüleceğini açıkladı.

Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

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