Tekirdağ'da Konteyner İmalathanesinde Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın Tekirdağ'da Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan konteyner imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Güveniş Caddesi'ndeki işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması neticesinde alevler kısa sürede söndürüldü.

Dumandan Etkilenen Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrası imalathanede hasar meydana geldi, ancak olayla ilgili detaylı incelemenin yapılması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.