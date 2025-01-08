Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Girdi: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazaya Neden Oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, G.D. yönetimindeki 34 HKU 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu büyük bir kazaya yol açtı. Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kontrolden çıkan araç, park halindeki 16 AF 703 plakalı panelvan ve 34 GTV 642 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra bir tuhafiye dükkanına girdi. Bu çarpışma sonucunda, 34 GTV 642 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği an, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve kazanın detayları böylece belgelendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.