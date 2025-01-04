Tekirdağ'da Kum Yüklü Çekici Devrildi: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da meydana gelen kazada, devrilen kum yüklü çekicinin sürücüsü yaralandı. Köseilyas Köprülü Kavşağı'nda, S.Y. yönetimindeki 34 GHV 260 plakalı çekici, önünde seyreden Y.Ö. idaresindeki 59 AGL 646 plakalı otomobile çarparak devirildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciden çıkarılan yaralı sürücü S.Y., ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik aksaklığı, yola dökülen kumun kaldırılmasının ardından normale döndü.