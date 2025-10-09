Tekirdağ'da Kuraklıkla Mücadele: TESKİ 14 Yeni Su Kuyusu Açtı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, kentte yaşanan kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla 14 yeni su kuyusu açıldıklarını ve 30 yeni kuyunun ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Şişmanlar, kentteki baraj ve göletlerde su seviyesinin kuraklık nedeniyle hızla azaldığına dikkat çekti. "Önümüzdeki yılla ilgili ciddi kuraklık bekliyoruz. Eğer yağış olmazsa, Naip, Yazır barajlarını ve Türkmenli Göleti'ni dolduramazsak, önümüzdeki yaz su sıkıntısı yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için ilave tedbirler alıyoruz."

Alternatif su kaynakları oluşturma çalışmalarına ilişkin Şişmanlar, "Yeni kuyular açarak bu barajlardan aldığımız suyun yerine su verebilmek için takviye su sağlamak için ek su sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 14 kuyu bitirdik, 15'inci kuyu açımı devam etmekte. Önümüzdeki yaza kadar da yeni bir 30 kuyuluk daha ihale hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz. Çok yakında da bir kuyu açımıyla ilgili yeni havzaları belirledik." ifadelerini kullandı.

Şişmanlar, kuraklığın dünyanın birçok yerinde hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, bunu en aza indirmek için kurum olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tasarruf çağrısı

Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısı yapan Şişmanlar, kayıp-kaçakla mücadele ve şebeke yenileme çalışmalarına vurgu yaptı. "Kayıp kaçakla ciddi mücadele ediyoruz. Eskiyen şebekelerimizi yenilemeyle ilgili, TESKİ'nin imkanları doğrultusunda ve büyükşehir belediyemizin de desteğiyle şebekeyi yenileme ve kayıp kaçak önleme yönünde ciddi çalışma yapıyoruz. Bir taraftan deniz suyu arıtmayla ilgili çalışmaları ve yeni proje çalışmalarını yürütüyor, bir taraftan da Tekirdağ'ın alternatif su kaynaklarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyoruz."

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından kentte yaşanan kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla 14 yeni su kuyusu açıldığı, 30 yeni kuyunun da ihale aşamasında olduğunu bildirildi.