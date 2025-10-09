Tekirdağ'da Kuraklıkla Mücadele: TESKİ 14 Yeni Su Kuyusu Açtı

TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, kuraklığın etkilerini azaltmak için 14 yeni su kuyusu açıldığını, 30 kuyunun ihale aşamasında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:47
Tekirdağ'da Kuraklıkla Mücadele: TESKİ 14 Yeni Su Kuyusu Açtı

Tekirdağ'da Kuraklıkla Mücadele: TESKİ 14 Yeni Su Kuyusu Açtı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, kentte yaşanan kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla 14 yeni su kuyusu açıldıklarını ve 30 yeni kuyunun ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Şişmanlar, kentteki baraj ve göletlerde su seviyesinin kuraklık nedeniyle hızla azaldığına dikkat çekti. "Önümüzdeki yılla ilgili ciddi kuraklık bekliyoruz. Eğer yağış olmazsa, Naip, Yazır barajlarını ve Türkmenli Göleti'ni dolduramazsak, önümüzdeki yaz su sıkıntısı yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için ilave tedbirler alıyoruz."

Alternatif su kaynakları oluşturma çalışmalarına ilişkin Şişmanlar, "Yeni kuyular açarak bu barajlardan aldığımız suyun yerine su verebilmek için takviye su sağlamak için ek su sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 14 kuyu bitirdik, 15'inci kuyu açımı devam etmekte. Önümüzdeki yaza kadar da yeni bir 30 kuyuluk daha ihale hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz. Çok yakında da bir kuyu açımıyla ilgili yeni havzaları belirledik." ifadelerini kullandı.

Şişmanlar, kuraklığın dünyanın birçok yerinde hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, bunu en aza indirmek için kurum olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tasarruf çağrısı

Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısı yapan Şişmanlar, kayıp-kaçakla mücadele ve şebeke yenileme çalışmalarına vurgu yaptı. "Kayıp kaçakla ciddi mücadele ediyoruz. Eskiyen şebekelerimizi yenilemeyle ilgili, TESKİ'nin imkanları doğrultusunda ve büyükşehir belediyemizin de desteğiyle şebekeyi yenileme ve kayıp kaçak önleme yönünde ciddi çalışma yapıyoruz. Bir taraftan deniz suyu arıtmayla ilgili çalışmaları ve yeni proje çalışmalarını yürütüyor, bir taraftan da Tekirdağ'ın alternatif su kaynaklarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyoruz."

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından kentte yaşanan kuraklığın etkilerini...

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından kentte yaşanan kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla 14 yeni su kuyusu açıldığı, 30 yeni kuyunun da ihale aşamasında olduğunu bildirildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından kentte yaşanan kuraklığın etkilerini...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında