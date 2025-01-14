Tekirdağ'da Kurum Müdürleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tekirdağ'da önemli bir etkinlik gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdiler.

Bu etkinlik, yerel yöneticilerin sosyal ve kültürel çalışmalara katılımını artırmayı hedeflerken, aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın yaptığı işlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Müdürler, oylama sürecinin önemine dikkat çekerek, paylaşımlarla geniş katılımlarının olacağını vurguladılar.

Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, ortak duyarlılık oluşturma adına büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.