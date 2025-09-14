Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Marmara Denizi'ndeki poyraz ulaşımı durma noktasına getiriyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye kadar çıkıyor.

Şiddetli rüzgar sonucu, yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında beklemek zorunda kaldı. Deniz ulaşımındaki bu kesinti deniz trafiğini olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi; sahil kesimlerinde temizlik ve görünüm olumsuz etkilendi.

