Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri

Tekirdağ’da Maarif Korosu Öğretmenler Konseri, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Klasik Türk Müziği eserleriyle sahne aldı; TRT sanatçısı Elif Güreşçi performansı ile sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:42
Tekirdağ’da "Maarif Korosu Öğretmenler Konseri" yoğun ilgi gördü

Tekirdağ Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Maarif Korosu Öğretmenler Konseri, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programda Klasik Türk Müziğinin seçkin eserleri koro ve solistler tarafından seslendirildi.

Konseri izlemeye gelenler salonu doldururken etkinlik, sahne performansları ve solistlerin yorumlarıyla beğeni topladı. Program, konuk sanatçı TRT sanatçısı Elif Güreşçinin etkileyici performansıyla sona erdi.

Vali Recep Soytürk'ün mesajı

Konser sonrası konuşan Vali Recep Soytürk, programın şehitler nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Soytürk, öğretmenler korosunun her yıl daha da geliştiğine dikkat çekerek, "Koromuzu, şefimizi, saz ekibimizi ve konuk sanatçımızı tebrik ediyorum" dedi.

Törenin öne çıkan anları ve katılımcılar

Program sonunda Vali Soytürk, sahne alan Emekli Öğretmen Mükerrem Zengine çiçek takdim etti. Ardından eşi Nurdan Soytürk, Koro Şefi Neslihan Armağanı çiçekle tebrik etti.

Konseri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ile çok sayıda izleyici takip etti.

Etkinlik, öğretmenlerin sanat aracılığıyla bir araya gelerek eser sunduğu, duygusal ve coşkulu anların yaşandığı bir konser olarak kayda geçti.

