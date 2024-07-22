Tekirdağ'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

Yangına Müdahale Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi

Yangın, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi. Yangın ihbarının ardından, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olay mahalline intikal etti.

Havadan ve Karadan Müdahale

Alevlerin büyümemesi için ekipler, hem havadan hem de karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.