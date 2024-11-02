DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.387.835,42 -0,63%

Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin sanayi ve AR-GE gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:58
Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı

Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da düzenlenen Makine İmalatçıları Birliği toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin 22 yıl önce araştırma geliştirme konusundaki yetersizliklerini dile getirerek, bugün 270 bini aşan AR-GE insan kaynağının varlığına dikkat çekti.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Başarısı

Kacır, Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca, satın alma paritesine göre Türkiye ekonomisinin dünya sıralamasında 18. sıradan 11. sıraya tırmandığını ifade etti. Türk sanayisinin yıllık 262 milyar dolara varan ihracatının %95'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu duyurdu.

Makine Sektöründeki İhracat Artışı

Bakan Kacır, makine sektöründe ihracatın yıllık 2 milyar 100 milyon dolardan 25,3 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. "2024’te de bu seviyeyi koruyacağımıza inanıyorum" dedi.

Yatırım Teşvikleri ve İstihdam Artışı

Kacır, son dönemde 750 milyar liralık yatırım için 10 bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu teşviklerin makine sektöründe 193 bin nitelikli istihdam sağladığını aktardı. OSB’lerde istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını belirtti.

İkiz Dönüşüm Programları

Bakan, ikiz dönüşümü yani Yeşil ve Dijital Dönüşüm alanlarında yeni programlar başlattıklarını belirtti. Bu dönüşümlerin hız kazandırılması için gerekli adımların atılmasının önemine değindi.

Sektör Şehir Eşleşmesi ve Kalkınma Hamleleri

Kacır, Türkiye'nin kalkınması için her şehirde güçlenmesi gereken yanlara dikkate alarak yerel kalkınma hamleleri ilan edeceğini duyurdu. Yeni yatırım teşvik sisteminin, sektör ve şehir eşleşmesini aktif şekilde destekleyeceğini vurguladı.

Katılımcılar ve Destekleyenler

Toplantıda, Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer sektöre dair bilgileri paylaştı. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ milletvekilleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programları kapsamında geldiği Tekirdağ'da...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programları kapsamında geldiği Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmeyi ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programları kapsamında geldiği Tekirdağ'da...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programları kapsamında geldiği Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmeyi ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu
2
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı
3
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
4
Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor
5
Tunç, Zonguldak'ta Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı
6
Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı
7
IKBY Başbakanı Barzani'den Savaşlar Hakkında Açıklama

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi