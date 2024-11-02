Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da düzenlenen Makine İmalatçıları Birliği toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin 22 yıl önce araştırma geliştirme konusundaki yetersizliklerini dile getirerek, bugün 270 bini aşan AR-GE insan kaynağının varlığına dikkat çekti.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Başarısı

Kacır, Türkiye'nin milli gelirinin 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükseldiğini belirtti. Ayrıca, satın alma paritesine göre Türkiye ekonomisinin dünya sıralamasında 18. sıradan 11. sıraya tırmandığını ifade etti. Türk sanayisinin yıllık 262 milyar dolara varan ihracatının %95'inin sanayi ürünlerinden oluştuğunu duyurdu.

Makine Sektöründeki İhracat Artışı

Bakan Kacır, makine sektöründe ihracatın yıllık 2 milyar 100 milyon dolardan 25,3 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. "2024’te de bu seviyeyi koruyacağımıza inanıyorum" dedi.

Yatırım Teşvikleri ve İstihdam Artışı

Kacır, son dönemde 750 milyar liralık yatırım için 10 bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu teşviklerin makine sektöründe 193 bin nitelikli istihdam sağladığını aktardı. OSB’lerde istihdamın 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını belirtti.

İkiz Dönüşüm Programları

Bakan, ikiz dönüşümü yani Yeşil ve Dijital Dönüşüm alanlarında yeni programlar başlattıklarını belirtti. Bu dönüşümlerin hız kazandırılması için gerekli adımların atılmasının önemine değindi.

Sektör Şehir Eşleşmesi ve Kalkınma Hamleleri

Kacır, Türkiye'nin kalkınması için her şehirde güçlenmesi gereken yanlara dikkate alarak yerel kalkınma hamleleri ilan edeceğini duyurdu. Yeni yatırım teşvik sisteminin, sektör ve şehir eşleşmesini aktif şekilde destekleyeceğini vurguladı.

Katılımcılar ve Destekleyenler

Toplantıda, Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer sektöre dair bilgileri paylaştı. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ milletvekilleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programları kapsamında geldiği Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmeyi ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programları kapsamında geldiği Tekirdağ'da, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmeyi ziyaret etti.