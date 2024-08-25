Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Üzücü Bir Kaza

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Kayı Mahallesi'nde gerçekleşti. A.Y.E. tarafından kullanılan 59 AEK 001 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir sürücü tarafından idare edilen 59 DG 252 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Sağlık ekipleri, kaza sonrası A.Y.E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.