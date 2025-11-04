Tekirdağ'da motosiklet metrelerce sürüklendi — Kaza kamerada, olay yerinde gerginlik

Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletlinin bir otomobile çarpıp metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı; olayda gerginlik yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 01:11
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ Çorlu Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesinde, santral yönünden Cumhuriyet Parkı istikametine yokuş aşağı seyir halindeyken gerçekleşti. U.A.İ. idaresindeki 35 AN 8749 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi ve park halindeyken seyir hâline geçen U.G. yönetimindeki 24 ABR 643 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürüklendi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü U.A.İ., olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü ile çevredeki bir genç arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olay yerindeki trafik polisi ve vatandaşların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

Devrilerek sürüklenen motosikletten yere dökülen yağ birikintileri, Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince temizlendi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

