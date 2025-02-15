Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:43
Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kazanın detayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında!

Kaza, Kazımiye Mahallesi'nde gerçekleşti. U.G. tarafından kullanılan plakaları henüz tespit edilemeyen motosiklet, E.N. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sürücü U.G. ve motosikletteki T.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.N., kazanın ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın meydana geldiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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