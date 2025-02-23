Tekirdağ'da Motosikletin Otobüsle Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Aykut Safa Özşahin hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 00:47
Tekirdağ'da Motosikletin Otobüsle Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Kaza!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Aykut Safa Özşahin'in kullandığı 59 AKL 767 plakalı motosiklet, S.M. yönetimindeki 59 AKE 453 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazanın hemen ardından, durumları ile ilgili olarak jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özşahin, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü, ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olay Hakkında Gelişmeler Bekleniyor

Kazanın nasıl oluştuğuna dair soruşturma devam ederken, olay yerinde yapılan incelemeler kazanın nedenlerini aydınlatmayı hedefliyor.

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