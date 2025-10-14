Tekirdağ'da Naip Barajı Doluluk Oranı Yağışlara Rağmen Artmadı

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:12
Su seviyesi sabit; alternatif tedarik devam ediyor

Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlara rağmen artmadı.

Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımına bağlı azalma, son günlerdeki yağışların ardından da etkisini sürdürdü.

Yağışlardan önce 1 milyon metreküp olan Naip Barajı'nın su seviyesi, yağışların ardından da aynı kaldı.

Kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla, Tekirdağ Valiliğinin kararı doğrultusunda Yazır Göleti'nden su alımı devam ediyor.

Suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşurken, bazı alanların otlarla kaplandığı görüldü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ölü hacimden içme suyu temini sürüyor.

