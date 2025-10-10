Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 64 Tutuklama, 41 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da geçen ay düzenlenen narkotik operasyonlarında 905 gözaltı, 64 tutuklama; 41 kg 277 gr uyuşturucu ve 63 bin 876 hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:47
Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 64 Tutuklama, 41 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 64 Tutuklama, 41 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Vali Recep Soytürk değerlendirdi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kent genelinde yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerinin vatandaşların huzurunu sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Soytürk, narkotik olaylarına ilişkin verdiği bilgide; 905 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını ve 41 kilo 277 gram uyuşturucu madde ile 63 bin 876 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İl genelinde sabit ve şok uygulamalarda 253 bin 847 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 244 şüpheli yakalanırken, ilçe ve şube ekiplerinin çalışmaları sonucu da 634 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 44 ruhsatsız tabanca, 36 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında il genelinde 8 operasyon düzenlendi ve 11 şüpheli yakalandı. Narkotik kapsamında ise toplam 761 operasyon gerçekleştirildi; operasyonlarda 905 şüpheli yakalandı, 64 şüpheli tutuklandı ve 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendi; yakalanan 8 organizatör tutuklandı ve farklı uyruklardan toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca ise 2 bin 458 kişinin sorgusu yapılmış, 451 denetim faaliyeti icra edilmiştir. Vali Soytürk, güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere...

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi