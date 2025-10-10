Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları: 64 Tutuklama, 41 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Vali Recep Soytürk değerlendirdi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, geçen ay kent genelinde yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerinin vatandaşların huzurunu sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Soytürk, narkotik olaylarına ilişkin verdiği bilgide; 905 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını ve 41 kilo 277 gram uyuşturucu madde ile 63 bin 876 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İl genelinde sabit ve şok uygulamalarda 253 bin 847 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 244 şüpheli yakalanırken, ilçe ve şube ekiplerinin çalışmaları sonucu da 634 şahıs yakalandı. Operasyonlarda 44 ruhsatsız tabanca, 36 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında il genelinde 8 operasyon düzenlendi ve 11 şüpheli yakalandı. Narkotik kapsamında ise toplam 761 operasyon gerçekleştirildi; operasyonlarda 905 şüpheli yakalandı, 64 şüpheli tutuklandı ve 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendi; yakalanan 8 organizatör tutuklandı ve farklı uyruklardan toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca ise 2 bin 458 kişinin sorgusu yapılmış, 451 denetim faaliyeti icra edilmiştir. Vali Soytürk, güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.