Tekirdağ'da Narkotik Operasyonunda 9 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Narkotik Operasyonları Sürüyor

Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen narkotik uygulamaları kapsamında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik etkili bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda 90 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler şunlardır:

662 uyuşturucu hap

308 gram sentetik uyuşturucu

141 gram esrar

Bir ev tüfeği

Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 9 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonların devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleşen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada, 662 uyuşturucu hap, 308 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram esrar, ev tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira ele geçirildi.