Tekirdağ'da Nüfus Artışı: Coğrafya ve Sanayi Etkili

Tekirdağ'ın Nüfus Artışı Hızlanıyor

Sanayi, tarım ve turizm şehri Tekirdağ, coğrafi konumu, ulaşım ağı ve İstanbul'a yakınlığı sayesinde hızla büyüyen bir nüfusa sahip. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, Tekirdağ'ın nüfusu binde 17,1'lik bir artış ile 1 milyon 167 bin 59'dan 1 milyon 187 bin 162'ye yükseldi. Bu durum, Tekirdağ'ı nüfusu en çok artan şehirler arasında ilk sıraya yerleştiriyor.

Coğrafi Avantajlar ve Ulaşım Ağı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, ilin coğrafi konumunun onu özel bir şehir haline getirdiğini belirtiyor. “Tekirdağ, Avrupa'ya açılan bir kapı. Buradan 1,5 saat içinde Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebiliyoruz. Ayrıca, dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'a da yaklaşık 1,5 saat uzaklıktayız” dedi.

Ekonomik Potansiyel ve Tarım

Günay, Tekirdağ'ın 135 kilometre uzunluğunda bir kıyı şeridine sahip, liman kenti olduğunu ve güçlü bir ekonomik yapısı bulunduğunu ifade etti. Verimli topraklara sahip olan şehir, Türkiye'deki tarımsal verimliliğin üzerinde bir altyapıya sahip ve önemli bir tarım üreticisi konumunda. Gıda sanayisi ise oldukça gelişmiş durumda.

Sanayi Üretimi ve Göç Dinamikleri

Tekirdağ, sanayi üretiminde de Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. 14 organize sanayi bölgesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Asyaport, Ceyport, Martaş ve Enerji Limanı gibi dış ticaret limanlarına sahip olan şehir, bu özellikleriyle yılda yaklaşık 40 bin nüfus artışı yaşamakta. Cengiz Günay, yeni bir ilçe büyüklüğünde nüfus göçü olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Demografik Değişim

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Güven Avcı, kentin göç almasının en önemli sebeplerinden birinin gelişen sanayi yapısı olduğunu belirtti. İlde doğurganlık hızı düşerken, bu sanayinin çekim merkezi olmasının nüfus artışına neden olduğunu vurguladı. “Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu ilçeleri merkezi olmak üzere geniş bir sanayi yapısına sahip. Bu durum, doğal olarak göç alıyor ve nüfusta artışa neden oluyor” şeklinde konuştu.