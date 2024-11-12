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Tekirdağ'da Oğlu Tarafından Bıçaklanan Annenin Cenazesi Toprağa Verildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban, son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:23
Tekirdağ'da Oğlu Tarafından Bıçaklanan Annenin Cenazesi Toprağa Verildi

Tekirdağ'da Acı Olay: Nilay Çoban'ın Cenazesi Defnedildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Nilay Çoban'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nilay Çoban'ın cenazesi, Muratlı Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınarak, Kazımdirik-Turan Mahallesi'ndeki Turan Camisi'ne getirildi. Cenaze töreninde, Çoban'ın yakınları ile olay sırasında yaralanarak hastanede tedavi edilen dede C.Ç. de yer aldı ve taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra Muratlı Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile Çoban'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın Ardındaki Trajedi

Dün, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen A.Ç., Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası M.Ç.'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç., yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç.'yi bıçakla yaralamış; anne Nilay Çoban olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.

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