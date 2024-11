Tekirdağ'da Öğretmenler Korosu Geçmişe Yolculuk Ettiriyor

Öğretmenler Korosu'ndan Unutulmaz Performans

Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu, 44 öğretmenin katılımıyla dinleyicilerine unutamayacakları anlar yaşatıyor. Yaklaşık 7 yıl önce Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Öğretmenler Korosu, son konserini 'Öğretmenler Günü' kapsamında 21 Kasım tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde verdi.

Provalar ve Hazırlıklar

Öğretmenler, derslerden arta kalan zamanlarda şef Melih Patoğlu yönetiminde düzenli olarak çalışıyor. Haftada en az iki gün bir araya gelen korocu öğretmenler, bu yıl 7. konserleri için hazırlanıyorlar. Patoğlu, konser sırasında dinleyicilerle buluşmanın mutluluğunu dile getirerek, "Her yıl öğretmenlerimizle bu güzel duyguları yaşayarak, yeni konserlere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahne Deneyimleri

Koroya katılanlar arasında yer alan ilkokul öğretmeni Emine Can, sahne deneyiminin kendisi için önemli olduğunu belirtiyor. İlk başta hobi olarak düşündüğü koroya katılmak, destekleyen öğretmenler sayesinde ona büyük bir keyif vermiş. Can, "O an anlatılamaz. Gözümüzün önünde bir ekran varmış gibi hissediyoruz. O heyecanı tatmak çok güzel." dedi.

Öğretmen Umut Yıldırım ise bu tür etkinliklerin öğretmenlerin sosyalleşmesine yardımcı olduğunu ve keyifli vakit geçirebileceklerini ifade etti. Öğretmenlerin bir araya gelip müzikle stres atması, hem kendileri hem de dinleyicileri için değer taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan 44 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor. Koro, son konserini "Öğretmenler Günü" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde verdi.

Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan 44 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor. Koro, son konserini "Öğretmenler Günü" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde verdi.