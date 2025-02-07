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Tekirdağ'da Organik Atıklar Gübreye Dönüşüyor

Tekirdağ'da öğrencilerin başlattığı proje ile pazar atıkları organik gübreye dönüşüyor, doğa ve tarım koruma altına alınıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:42
Tekirdağ'da Organik Atıklar Gübreye Dönüşüyor

Tekirdağ'da Organik Atıklar Gübreye Dönüşüyor

Tekirdağ'da doğayı koruma ve tarım topraklarını zenginleştirme amacıyla üniversite öğrencileri organik gübre üretmeye başladı. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi onayıyla yürütülen "Vermikompost ile Sağlıklı Toprak Hareketi" projesi, semt pazarlarından toplanan organik atıkları solucan yardımıyla yeniden doğaya kazandırıyor.

Proje Detayları

Proje kapsamında her hafta iki gün pazar alanlarına giden öğrenciler, tezgahların kenarlarına bırakılan kabak, marul, lahana ve ıspanak gibi sebze ve meyve atıklarını toplayarak, üniversitenin Vermikültür Laboratuvarı’na geri getiriyorlar. Burada, Eisenia fetida cinsi solucanlarla doğal bir dönüşüm süreci başlatılıyor.

Ücretsiz Organik Gübre Dağıtımı

Solucanlar sayesinde elde edilen atıklar, verimli bir organik gübreye dönüşüyor. Bu gübreler, küçük numuneler halinde paketlenerek pazarcılara, çiftçilere ve vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor. Böylelikle, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve kimyasal gübreler hakkında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Uzman Görüşü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, Türkiye'nin tarım topraklarının organik madde açısından kritik bir aşamada olduğunu belirtti. Bellitürk, "Bu projeyi başlatmamızın en büyük nedeni, topraklarımızdaki organik madde miktarının azalması. Tarımda sürdürülebilirlik için kimyasal gübre yerine organik gübre kullanımı şart," diye konuştu.

Öğrencilerin Görüşleri

Proje katılımcılarından Bengisu Odluyurt, solucanların faydalarını öğrendiğinde korkularının büyük ölçüde azaldığını belirtti. Odluyurt, "Çevresel atıkları topluyoruz. Solucanlar yardımıyla bunları vermikomposta çevirip toprak sağlığında kullanmayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Diğer bir öğrenci Ozan Onat ise, projenin toplumda farkındalık yarattığını dile getirdi. Huseyin Muhtarov ise projeyi Özbekistan'da tanıtarak tarım topraklarını koruma hedefiyle çalışmalara katıldığını aktardı.

Tekirdağ'da doğayı korumak ve tarım topraklarını zenginleştirmek için harekete geçen üniversite...

Tekirdağ'da doğayı korumak ve tarım topraklarını zenginleştirmek için harekete geçen üniversite öğrencileri organik gübre üretmeye başladı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (NKUBAP) desteğiyle hayata geçirilen "Vermikompost ile Sağlıklı Toprak Hareketi" Projesi kapsamında, öğrenciler semt pazarlarından topladıkları organik atıklarla solucan besleyerek doğaya yeniden kazandırıyor.

Tekirdağ'da doğayı korumak ve tarım topraklarını zenginleştirmek için harekete geçen üniversite...

Tekirdağ'da doğayı korumak ve tarım topraklarını zenginleştirmek için harekete geçen üniversite öğrencileri organik gübre üretmeye başladı. Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (NKUBAP) desteğiyle hayata geçirilen "Vermikompost ile Sağlıklı Toprak Hareketi" Projesi kapsamında, öğrenciler semt pazarlarından topladıkları organik atıklarla solucan besleyerek doğaya yeniden kazandırıyor.

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