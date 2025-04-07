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Tekirdağ'da Oto Çekicinin Arkasında Yolcu Taşıyan Sürücüye 9 Bin 456 Lira Ceza

Tekirdağ'da oto çekicinin arkasında yolcu taşıyan sürücüye 9 bin 456 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:27
Tekirdağ'da Oto Çekicinin Arkasında Yolcu Taşıyan Sürücüye 9 Bin 456 Lira Ceza

Tekirdağ'da oto çekicinin arkasında yolcu taşıdığı tespit edilen bir sürücüye, 9 bin 456 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesi Karaağaç-Bahçeağıl yolunda seyreden oto çekicinin yükleme bölümünde bir kişinin bulunduğu anı içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşımının ardından harekete geçti.

Görüntüleri inceleyerek aracı ve sürücüsünü tespit eden jandarma, sürücü Y.D.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç dışına yolcu bindirmek gibi gerekçelerle para cezası uyguladı.

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