Tekirdağ'da otomobil ağaca çarptı: Sürücü yaralandı
Ergene, D-100 Karayolu - Misinli Mahallesi
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.
Lüleburgaz istikametine seyreden Tuğrul T.Y. idaresindeki 78 SM 211 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ağaca çarptı.
Kaza sonrası yaralanan sürücü Tuğrul T.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
