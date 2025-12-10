DOLAR
Tekirdağ'da otomobil ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak sürücü Tuğrul T.Y.'nin yaralanmasına yol açtı; yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:02
Ergene, D-100 Karayolu - Misinli Mahallesi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.

Lüleburgaz istikametine seyreden Tuğrul T.Y. idaresindeki 78 SM 211 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ağaca çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Tuğrul T.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

