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Tekirdağ'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 6 Yaralı

Tekirdağ'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:19
Tekirdağ'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 6 Yaralı

Tekirdağ'da Feci Kaza

Tekirdağ'ın Kayı Mahallesi'nde meydana gelen otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, Ş.K. idaresindeki 35 R 4907 plakalı otomobil ile N.D. tarafından kullanılan 59 AKK 365 plakalı cipin çarpışmasıyla yaşandı.

Kaza sonrasında çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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