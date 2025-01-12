Tekirdağ'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Feci Kaza: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Satiye Esenlikçi (66) isimli kadına, B.K. yönetimindeki 59 AGY 691 plakalı otomobil çarptı. Olay, Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esenlikçi, sağlık görevlileri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.K. gözaltına alındıktan sonra, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.