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Tekirdağ'da Patlayan Su Hattı, Otomobile Çukur Açtı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde içme suyu isale hattının patlaması sonucu bir otomobil çukuru düşerek sıkıştı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:08
Tekirdağ'da Patlayan Su Hattı, Otomobile Çukur Açtı

Otomobil Çukura Düştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen içme suyu isale hattı patlaması, yolda bir çukur açtı. Bu çukura düşen otomobil, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Patlama Nedeni Araştırılıyor

Olay, Şehit Teğmen Akın Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonrasında gerçekleşti. Ulaşımda büyük bir soruna yol açan bu durum, yoldan geçen bir otomobilin çukura düşmesine neden oldu.

Sürücü, kendi çabasıyla araçtan çıkarken, çukurda kalan otomobili kurtarma çalışmaları başladı. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri olay yerine intikal ederek patlayan hattın onarımı için hızla çalışmalara başladı.

Bu tür olayların önlenmesi adına, ilgili birimlerin altyapı sistemlerini gözden geçirmesi ve gerekli önlemleri alması büyük önem arz etmektedir.

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