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Tekirdağ'da PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da PKK propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma, sosyal medya üzerinden araştırma yaptı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:22
Tekirdağ'da PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Terör Propagandası Yapıldığı İddiası

Tekirdağ ilinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu kişilere yönelik yürütülen operasyonla ilgili detayları paylaştı.

Operasyonun Detayları

Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şüpheliler tespit edildi. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonla birlikte 4 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturmanın kapsamı ve şüphelilerin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.

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