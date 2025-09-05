Tekirdağ'da Poyraz 2 Gündür Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili kuvvetli rüzgâr deniz trafiğini durma noktasına getirdi

Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Rüzgârın hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye kadar çıkarken, bu olumsuz hava koşulları nedeniyle kent açıklarında yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker beklemek zorunda kaldı.

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle sahilin bazı kesimlerinde kırmızı yosun birikimi görüldü. Bölgedeki yetkililer deniz ulaşımında yaşanan aksamalara karşı tedbirlerin sürdüğünü bildirdi.

Kentin hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, meteoroloji verilerine göre poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

