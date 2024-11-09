Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Sürüyor

Marmara Denizi'nde son beş gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında ciddi aksamalara neden oluyor. Hızının zaman zaman saate 40 kilometreye kadar ulaştığı belirtilen bu rüzgar, bölgede yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tankerlerin Tekirdağ açıklarında beklemesine yol açtı.

Balıkçılar Zorunlu Paydos Etti

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren balıkçılar, bugün de denize açılamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, poyrazın beş gündür sert estiğini belirterek, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini ifade etti.

Poyrazın, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, hafta başında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.