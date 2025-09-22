Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı: 7 Şilep ve Tanker Açıkta Bekliyor

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Gemi trafiği beklemede
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan poyraz nedeniyle, 7 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar palamut avına çıkamadı
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.
Kıyıda yosun ve atık birikimi
Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Hava tahmini
Kentte, poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.
