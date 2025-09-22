Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı: 7 Şilep ve Tanker Açıkta Bekliyor

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Gemi trafiği beklemede

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan poyraz nedeniyle, 7 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar palamut avına çıkamadı

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Kıyıda yosun ve atık birikimi

Poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava tahmini

Kentte, poyrazın 3 gün etkili olması bekleniyor.

