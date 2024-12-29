Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Engelliyor

Tekirdağ'da Poyrazın Etkileri Artıyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Balıkçılar Denizde Açılmakta Zorlanıyor

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını belirtti. Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisini yitirmesini bekliyoruz. Havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek," şeklinde konuştu.

Dalgalar Kıyıya Atık Malzemeler Sürükledi

Bununla birlikte, poyraz sebebiyle oluşan dalgalar, kıyıya atık malzemeler sürükleyerek, sahildeki bazı alanlarda yosun birikmesine neden oldu. Hava sıcaklığının 6 derece olarak ölçüldüğü kentte, poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.