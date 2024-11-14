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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz rüzgarı, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkileyerek balıkçıları limanda tutuyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:49
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da, poyraz rüzgarı etkisini göstermeye başladı ve deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı toplam 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini belirtti.

Pehlivanoğlu, "Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını" ifade ederek, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar fırtınanın etkisini arttıracağını söylüyorlar. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, palamut ve çinekop umuduyla faaliyetlerine devam edecek," dedi.

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü ve poyrazın üç gün boyunca etkili olması beklendiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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