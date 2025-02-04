Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da Deniz Ulaşımında Poyraz Sorunu

Tekirdağ'da etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan bu şiddetli rüzgar nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

Balıkçılar Denize Açılamıyor

Poyrazın etkisiyle balıkçılar da denize açılamadığı için barınakta ağ bakımlarını gerçekleştirmek durumunda kaldı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sert rüzgar nedeniyle balıkçıların av faaliyetlerine mecburen ara vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Pehlivanoğlu, havanın düzelmesi durumunda, balıkçıların kıyıya karides, istavrit ve mezgit ile dönmelerini umut ettiklerini belirtti.

Uzmanlar, poyrazın Cuma gününe kadar etkili olmaya devam etmesini bekliyor.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tankerler, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tankerler, Tekirdağ açıklarında demirledi.