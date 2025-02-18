Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek balıkçıları barınakta kalmaya zorluyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:03
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiliyor

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek, yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tankerinin Tekirdağ açıklarında demirlemesine neden oldu.

Rüzgarın hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşıyor. Bu sebeple, balıkçılar denize açılamayarak barınakta ağ bakımlarını yapmak zorunda kaldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rüzgar nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını" belirtti. Pehlivanoğlu, havanın düzelmesiyle birlikte avcılık faaliyetlerine devam edecek balıkçıların kıyıya hamsi, istavrit ve mezgit ile dönmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Kentte poyrazın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

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