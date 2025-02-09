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Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Tehdit Ediyor

Marmara Denizi'ndeki poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek beklemelere neden oluyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:05
Tekirdağ'da Poyraz, Deniz Ulaşımını Tehdit Ediyor

Tekirdağ'da Poyrazın Etkileri Sürüyor

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkisini sürdüren poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açıyor. Rüzgarın hızı zaman zaman saate 40 kilometreye kadar çıkarken, ulusal ve uluslararası bandıralı toplam 8 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında beklemek zorunda kalıyor.

Balıkçılar Zararda

Poyrazdan olumsuz etkilenen bir diğer sektör ise balıkçılık. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de denize açılamadı.

Hava Durumu Beklentisi

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü belirtilirken, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımında bir rahatlama sağlayabilir.

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden...

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı. Poyraz nedeniyle gemiler Tekirdağ açıklarında bekledi.

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden...

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı. Poyraz nedeniyle gemiler Tekirdağ açıklarında bekledi.

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