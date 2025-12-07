Tekirdağ'da Poyraz Kıyıya Kızıl Yosun Sürükledi
İki gündür etkili rüzgâr sahilde yoğun yosun birikintileri oluşturdu
Tekirdağ’da iki gündür etkisini sürdüren poyraz, denizde oluşturduğu dalgalar sonucu kıyıya kızıl yosun biriktirdi.
Rüzgârın etkisiyle deniz yüzeyinde yükselen dalgalar, dalgaların kıyıya taşıdığı yoğun yosunlar sayesinde sahil boyunca kalın tabakalar oluşturdu.
Bazı bölgelerde görülen kırmızı renkteki yosun birikintileri vatandaşların dikkatini çekti.
