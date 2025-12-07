Tekirdağ'da Poyraz Kıyıya Kızıl Yosun Sürükledi

Tekirdağ'da iki gündür etkili poyraz, denizdeki dalgalarla kıyıya kızıl yosun taşıdı; sahilde kalın yosun tabakaları oluştu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:22
İki gündür etkili rüzgâr sahilde yoğun yosun birikintileri oluşturdu

Tekirdağ’da iki gündür etkisini sürdüren poyraz, denizde oluşturduğu dalgalar sonucu kıyıya kızıl yosun biriktirdi.

Rüzgârın etkisiyle deniz yüzeyinde yükselen dalgalar, dalgaların kıyıya taşıdığı yoğun yosunlar sayesinde sahil boyunca kalın tabakalar oluşturdu.

Bazı bölgelerde görülen kırmızı renkteki yosun birikintileri vatandaşların dikkatini çekti.

