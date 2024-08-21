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Tekirdağ'da Restorandan Et Hırsızlığı: 20 Kilogram Et Çalındı

Süleymanpaşa'da bir restorandan 20 kilogram et çalan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:13
Tekirdağ'da Restorandan Et Hırsızlığı: 20 Kilogram Et Çalındı

Tekirdağ'da Et Hırsızlığı Olayı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir restoran, hırsızlık olayına maruz kaldı. Restoranın dışındaki dolaptan kimliği belirsiz 2 kişi, toplamda 20 kilogram et çaldı.

Olayın Detayları

Olay, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan restoran sahibi Kezban Çiftçi tarafından fark edildi. Çiftçi, dolaptaki et miktarının azaldığını görünce güvenlik kameralarını incelemeye karar verdi.

Güvenlik kameralarını incelediğinde, etleri çalan 2 kişinin hırsızlık anını görüntülerden izledi. Bu durumu hemen polise bildirerek gereken adımların atılmasını sağladı.

Polis Çalışmaları

Polis ekipleri, olayın hemen ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Restoranın güvenlik kameraları, hırsızların dolaptan etleri alarak at arabasıyla olay yerinden uzaklaştığını gösteriyor.

Bu tür hırsızlık olaylarının artmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve her türlü suç teşkil eden durumu yetkililere bildirmeleri önem taşımaktadır.

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