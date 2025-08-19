DOLAR
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'da etkili sağanak cadde ve iş yerlerinde su birikintilerine yol açtı. Polis önlem aldı; yağışın aralıklarla süreceği bildirildi. Hava 23 derece.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 20:49
Cadde ve iş yerlerinde su birikintileri, polis uyarıları sürüyor

Tekirdağ'da etkili olan sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

