Tekirdağ'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağmur

Tekirdağ şehir genelinde aniden meydana gelen sağanak yağmur, özellikle bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kentte, bu durum günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafik Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktaları takibe alarak sürücüleri yağmur nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu sayede, olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların Yağışa Tepkisi

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları gibi korunaklı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Böylece, yağışın olumsuz etkilerinden bir nebze olsun kaçış sağladılar.

Hava Durumu ve Beklentiler

Tekirdağ'da hava sıcaklığının şu an 26 derece olarak ölçüldüğü belirtilirken, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korundu.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korundu.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korundu.