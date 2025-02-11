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Tekirdağ'da Sağlam Olmayan İnşaata Rapor Veren 7 Sanık Yargılanıyor

Tekirdağ Malkara'da betonu sağlam olmayan inşaat için kaçak rapor veren 7 sanığın yargı süreci başladı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:07
Tekirdağ'da Sağlam Olmayan İnşaata Rapor Veren 7 Sanık Yargılanıyor

Tekirdağ'da Sağlam Olmayan İnşaata 'Sağlam Raporu' Verenler Yargı Önünde

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, betonu sağlam olmayan bir inşaata 'sağlam raporu' verdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Malkara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, laboratuvar ve yapı denetim firması sahipleri ile çalışanlarının yanı sıra müşteki inşaat mühendisi İdris Karataş ve taraf avukatları da katıldı.

İdris Karataş, duruşmada yaptığı açıklamada, inşaatı güvenli olmaması için raporlayan tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kalitesiz beton kullanıldığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Karataş, şöyle devam etti: "İnşaat sahibi olarak mağdur edildim. Sahte evraklarla beton dökümü kaba inşaat tamamlanana kadar durdurulmamıştır. Tarafımıza bilgilendirme yapılmamıştır. Satın aldığımız betonun evraklarında oynamalar yapıldığını görüyoruz. Bu sorumluluk sanıklara aittir."

Sanıklar arasında yer alan F.E, suçlamaları kabul etmemekle birlikte betonun alanlarda fazla bekletilmesinin neden olduğunu öne sürdü. Diğer sanıklardan S.A., çalışanının betonu üreten santral firmasından para aldığını belirterek, raporlarda usulsüzlük yapıldığını sonradan öğrendiğini savundu. Tevfik Tuğrul ise yapılan işlemlere sadece imza attığını ifade ederek üzerine atılı suçları kabul etmedi.

Mahkeme tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Olayın Arka Planı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılında üç blok ve 27 daireden oluşan bir konut inşaatına başlamış, iki blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlamıştı. Ancak bina ince işçilik aşamasına geçildiğinde, betonlarda ciddi çatlak ve deformasyonlar fark edildi. Bunun üzerine Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurarak betonun sahte olabileceği şüphesiyle inceleme talep etti.

Yapılan incelemelerin ardından, betonların standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu rapor edildi ve Malkara Belediyesi tarafından 2023 yılında yapılan yıkım işlemi için 1 milyon 58 bin lira para cezası kesildi.

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