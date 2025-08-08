DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,42 0,3%
ALTIN
4.449,13 -0,27%
BITCOIN
4.748.259,7 0,42%

Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda Deposu 210 Bin Lira Ceza Aldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlıksız koşullarda ürün işleyen bir gıda deposuna 210 bin 622 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:49
Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda Deposu 210 Bin Lira Ceza Aldı

Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda Koşulları Üzerine Cezai İşlem

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, sağlıksız koşullarda ürün işleyen bir gıda deposuna 210 bin 622 lira ceza kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda deposunda gerçekleştirdikleri denetim sırasında ciddi hijyen ve sağlık ihlalleri tespit etti.

Denetimde Neler Ortaya Çıktı?

Yapılan denetimlerde, soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünlerin bulunduğu belirlendi. Ayrıca, bazı ürünlerin uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı ortamda bekletildiği, çapraz bulaşma riski taşıyan koşullarda işlem gördüğü saptandı.

Bu tespitler neticesinde, Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlıksız koşullarda ürün işlenen gıda deposuna 210 bin 622 lira ceza...

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağlıksız koşullarda ürün işlenen gıda deposuna 210 bin 622 lira ceza uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!