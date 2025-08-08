Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda Deposu 210 Bin Lira Ceza Aldı

Tekirdağ'da Sağlıksız Gıda Koşulları Üzerine Cezai İşlem

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, sağlıksız koşullarda ürün işleyen bir gıda deposuna 210 bin 622 lira ceza kesildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda deposunda gerçekleştirdikleri denetim sırasında ciddi hijyen ve sağlık ihlalleri tespit etti.

Denetimde Neler Ortaya Çıktı?

Yapılan denetimlerde, soğuk hava deposunda etiketsiz ve ambalajı yırtılmış ürünlerin bulunduğu belirlendi. Ayrıca, bazı ürünlerin uygun olmayan sıcaklıkta ve hijyen dışı ortamda bekletildiği, çapraz bulaşma riski taşıyan koşullarda işlem gördüğü saptandı.

Bu tespitler neticesinde, Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

