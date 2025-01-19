Tekirdağ'da Sahilde 2,5 Metre Uzunluğunda Ölü Köpekbalığı Bulundu

Tekirdağ'da Sahilde Ölü Köpekbalığı İhbarı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 2,5 metre uzunluğunda bir camgöz cinsi ölü köpekbalığı buldu. Köpekbalığının sahile vurduğunu gören vatandaşlar, durumu ivedilikle yetkililere bildirdi.

Yetkililer Olay Yerinde

Bölgeye hızla intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri, ölü köpekbalığını yerinde inceledi. Yapılan kontrollerde, köpekbalığında herhangi bir yara izi tespit edilmedi.

İncelemenin ardından, belediye ekipleri köpekbalığını bulunduğu yerden alarak gerekli işlemleri başlattı.