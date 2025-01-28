Tekirdağ'da Sahte İçki Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Sahte İçki Zehirlenmesi Üzücü Bir Ölümle Sonuçlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kişi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

25 Ocak tarihinde evinde alkol alan F.K. (36), fenalaşarak kız kardeşi S.G.'den yardım istedi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen F.K., seyahat sırasında görme kaybı yaşadı ve acil olarak hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

F.K.'nın ailesinin şikayeti üzerine, sahte içki satışı yapılan yerlerin tespiti için polis tarafından çalışma başlatıldı. Olay, bölgede içki tüketiminin ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.