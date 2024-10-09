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Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Şüphelilerin Tutukluluk Hali Devam Ediyor

Malkara'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili 5 şüpheli, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:24
Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Şüphelilerin Tutukluluk Hali Devam Ediyor

Şüphelilerin Tutukluluk Hali Sürecek

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki Sıla bebeğin darbedilmesi ve cinsel istismara uğramasına dair tutuklu bulunan 5 şüphelinin tutukluluk halleri devam edecektir.

Mahkeme Kararı

Malkara Sulh Ceza Mahkemesi, aralarında Sıla'nın annesinin de bulunduğu 5 şüphelinin duruşmasını değerlendirerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya, şüpheliler Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Olayın Gelişimi

Olay, 8 Eylül'de B.Y. isimli annenin, kızı Sıla'nın uyanmadığını dile getirerek Malkara Devlet Hastanesi'ne getirmesiyle başladı. Yapılan muayenede, Sıla bebeğe beyin kanaması teşhisi konuldu ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk Müdahale ve Tepkiler

Bir ay boyunca yoğun bakımda tedavi edilen Sıla, maalesef hayatını kaybetti. Tekirdağ Baro Başkanı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, adli tıp raporunun Sıla'ya cinsel istismarda bulunulduğunu belirttiğini ifade etti.

Kardeşi Koruma Altında

Öte yandan, Sıla'nın 5 yaşındaki kardeşi A.Y., devlet korumasına alınmış durumda. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam etmektedir.

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