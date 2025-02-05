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Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:40
Tekirdağ'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kapaklı'da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayın ardından detaylar netlik kazandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.M.A, V.Ş, M.A. ve Y.E.K arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahlı kavgaya dönüştü. Bu esnada, V.Ş, M.A. ve Y.E.K. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar, Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonucunda, V.Ş. ne yazık ki yaşamını yitirirken, diğer yaralıların M.A. ve Y.E.K.'nın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltı İşlemleri

Olay yerinden kaçan şüpheli A.M.A, kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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