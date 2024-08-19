Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çerkezköy'de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan şok edici bir olayda, Bağlık Mahallesi'nde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Evin içinde bulunan İ.B, O.A ve F.I isimli bireylere, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Komşularının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden Kişi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, F.I'nın vücuduna mermi isabet ettiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. Cenaze, gerekli işlemler için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olay sırasında evde bulunan İ.B ve O.A, ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam etmektedir.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.