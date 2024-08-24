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Tekirdağ'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Belediye Meclis Üyesi Defnedildi

CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:12
Tekirdağ'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Belediye Meclis Üyesi Defnedildi

Mustafa Can Ekiciler'in Cenazesi Törenle Uğurlandı

Tekirdağ'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda, tedavi altında bulunduğu hastanede yaşamını yitiren CHP Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, düzenlenen bir törenle toprağa verildi.

Cenaze Töreni Detayları

31 yaşındaki Ekiciler için Gazioğlu Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar katıldı.

Olayın Gelişimi

18 Ağustos'ta Gaziköy Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda, Mustafa Can Ekiciler ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra, jandarma ekipleri üç zanlıyı yakalamayı başardı. Şüphelilerden olan R.K. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan Ekiciler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm çabalara rağmen hayata döndürülememişti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gazioğlu Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP...

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ekiciler için Gazioğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP...

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ekiciler için Gazioğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP...

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler toprağa verildi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ekiciler için Gazioğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

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