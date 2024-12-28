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Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösteriyor: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Süleymanpaşa'da etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken, hava sıcaklığı 6 derece olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:57
Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösteriyor: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Sis Hayata Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi, sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı.

Yerel Hava Durumu

İlçede hava sıcaklığı 6 derece olarak ölçülürken, sisin özellikle yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olması bekleniyor. Bu durum, bölgede hareket eden araçların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Dron ile Görüntüleme

Ganos Dağı eteklerindeki sis, havadan dron ile görüntülenerek izleyicilere sunuldu. Bu görüntüler, doğanın güzelliklerini sisle bir araya getirirken, aynı zamanda sisin yoğunluğunu da gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis, dronla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis, dronla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis, dronla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sis, dronla görüntülendi.

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