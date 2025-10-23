Tekirdağ'da Sonbahar Rüyası: Kanara Kanyonu

Galata Deresi kıyısında doğa ve tarih buluşuyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbaharın renklerine bürünen ormanlar arasında yer alan Kanara Kanyonu, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

Kanyon, Galata Deresi kenarında konumlanmış olup, meşe ve gürgen ağaçlarının sarıdan kızıla dönüşen yaprakları ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.

Ayrıca kanyon, sadece doğal güzelliğiyle değil, tarih öncesi dönemlere uzanan kaya mezarları ve doğal kaya sığınakları ile de dikkati çekiyor.

Doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için kamp yapma ve karavanla konaklama imkânı bulunuyor; derenin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşanıyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine bölgenin her mevsim farklı güzellik sunduğunu söyledi. Karaküçük, "Kamp, karavan, doğa yürüyüşü ve keşif yapmak isteyenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Sonbaharın renklerine bürünen ormanlar arasında huzur bulmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Karaküçük, Kanara Kanyonu'nun özellikle sonbahar aylarında doğa tutkunları için vazgeçilmez bir rota olmaya aday olduğunu vurguladı.

